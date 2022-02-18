В Великобритании готовятся к буре, которая может стать самой сильной за 30 лет

Великобритания готовится к буре "Юнис", которая, по прогнозам метеорологов, обрушится на страну в пятницу. По данным газеты The Daily Telegraph, речь может идти о сильнейшей за более чем 30 лет непогоде.

В графствах Девоншир и Корнуолл, а также на южном побережье Уэльса объявлен максимальный, красный уровень опасности. Власти считают высокой угрозу жизни людей, ущерба объектам инфраструктуры, перебоев в электроснабжении и работе общественного транспорта, передает ТАСС.

Ожидается, что в этих регионах скорость ветра может превысить 140 км в час. Местным жителям рекомендуют оставаться дома. В Уэльсе закрыты школы и приостановлено движение поездов. Оранжевый уровень опасности объявлен почти на всей территории Англии. В этой части страны скорость ветра может достигать 130 км в час.

Вооруженные силы страны приведены в состояние повышенной готовности для оказания помощи населению.