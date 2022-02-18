Американцы смоделировали 100 000 вариантов будущего

Новости

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил росгвардейца-олимпийца с наградой 18:56
Сахар по 47 рублей: Почти 20 компаний зафиксировали цену на сахарный песок 18:48
В Крыму готовы принять эвакуируемых жителей Донбасса 18:38
Дипломат из РФ рассказал о лжи о российско-белорусских учениях на заседании ОБСЕ 18:37
Минтруд напомнил о продлении временного порядка установления инвалидности 18:29
В ЛНР приостановили учебный процесс, интернаты и детдома эвакуируют в РФ 18:21
МВД ЛНР переведено на усиленный режим службы 18:10
Индексы Мосбиржи и РТС падают на фоне обострения ситуации на востоке Украины 18:07
Лукашенко: Референдум в Беларуси пройдет в соответствии с интересами народа 18:05
Сборная Швеции сравняла счет в хоккейном полуфинале против России 18:04
Священник награжден за спасение человека 17:57
Депутат: Для эвакуации граждан из ДНР и ЛНР все готово 17:57
Лукашенко сообщил о строительстве порта под Петербургом для перевалки грузов 17:57
Яна Чурикова впервые заразилась коронавирусом 17:55
В Донецке сработала сирена гражданской обороны 17:54
Суд назначил Олегу Навальному год строгого режима 17:46
Тарасова - Морозов: После проката почувствовали облегчение 17:46
"Локомотив" расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом 17:44
Путин: За восемь лет выполнено 90% задач по импортозамещению 17:42
Сборная России по хоккею выигрывает после второго периода полуфинала со Швецией 17:38
Путин: Минск и Москва наладили эффективную работу по всем направлениям интеграции 17:37
Власти ДНР: в Россию могут быть эвакуированы сотни тысяч человек 17:36
Фигурист Галлямов рассказал, как чувствует себя после падения в командном турнире 17:34
Путин: США пока не настроены адекватно воспринимать требования России по безопасности 17:28
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Туры на майские праздники подорожают минимум на треть
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
18.02.2022 17:20
Рубрика: Общество

Американцы смоделировали 100 000 вариантов будущего

Текст: Юлия Мякишева

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе использовали компьютерное моделирование для прогнозирования и анализа 100 000 вариантов будущего в контексте изменения климата. Оказалось, оно не такое уж и светлое.

Фото: Mariusz Potocki / Climate and Atmospheric Science
Таяние ледовой шапки Эвереста ускорилось в десятки раз

Общественное восприятие изменения климата, эффективность технологий и мер борьбы с потеплением, а также реакция политиков на общественное давление, являются важными факторами, определяющими степень изменения климата в 21 веке. Ученые попробовали определить переменные в климато-социальной системе, которые могут повлиять на изменение климата в этом столетии. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Отмечается, что несмотря на усилия некоторых стран, где рост выбросов замедлился, глобальные показатели продолжают расти, а обязательства по Парижскому соглашению недостаточны. С другой стороны, практика показывает, что темпы производства могут упасть, а люди - повально увлечься полезной для экологии техникой, например, электромобилями. Большинство прогнозов сходятся на том варианте, что через 100 лет температура на планете повысится на 2-3 градуса, хотя цель Парижского соглашения - 1,5 градуса.

Результаты показывают, что восприятие людей и социальных групп, совершенствование технологий смягчения последствий с течением времени и реакция политических институтов являются ключевыми факторами будущих выбросов даже в большей степени, чем отдельные действия. Учет и работа со всеми показателями приведут к быстрому сокращению выбросов. Более 90 процентов симуляций показали, что человечество находится на пути к сокращению скорости повышения мировой температуры, несмотря на то, что границы допустимого диапазона были увеличены.

Общество Наука Общество Экология Общество Природа Климат на Земле

Главное сегодня

Путин и Лукашенко завершили переговоры. Главные заявления лидеров
Власти ЛНР призвали население эвакуироваться в Россию
Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР
Лавров предложил США следовать подходу "пацан сказал - пацан сделал"
ЦБ предложил штрафовать за выпуск и обращение частной цифровой валюты
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших