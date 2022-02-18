Американцы смоделировали 100 000 вариантов будущего

Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе использовали компьютерное моделирование для прогнозирования и анализа 100 000 вариантов будущего в контексте изменения климата. Оказалось, оно не такое уж и светлое.

Общественное восприятие изменения климата, эффективность технологий и мер борьбы с потеплением, а также реакция политиков на общественное давление, являются важными факторами, определяющими степень изменения климата в 21 веке. Ученые попробовали определить переменные в климато-социальной системе, которые могут повлиять на изменение климата в этом столетии. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Отмечается, что несмотря на усилия некоторых стран, где рост выбросов замедлился, глобальные показатели продолжают расти, а обязательства по Парижскому соглашению недостаточны. С другой стороны, практика показывает, что темпы производства могут упасть, а люди - повально увлечься полезной для экологии техникой, например, электромобилями. Большинство прогнозов сходятся на том варианте, что через 100 лет температура на планете повысится на 2-3 градуса, хотя цель Парижского соглашения - 1,5 градуса.

Результаты показывают, что восприятие людей и социальных групп, совершенствование технологий смягчения последствий с течением времени и реакция политических институтов являются ключевыми факторами будущих выбросов даже в большей степени, чем отдельные действия. Учет и работа со всеми показателями приведут к быстрому сокращению выбросов. Более 90 процентов симуляций показали, что человечество находится на пути к сокращению скорости повышения мировой температуры, несмотря на то, что границы допустимого диапазона были увеличены.