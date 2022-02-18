Проживающий в Швейцарии с 2018-го года российский миллиардер Виктор Вексельберг выиграл дело против швейцарского банка PostFinance. Решение по данному спору размещено на сайте Федерального суда Швейцарии.

Судебная инстанция обязала PostFinance возобновить обслуживание счетов Вексельберга, закрытых, по утверждению представителей кредитно-финансовой организации, из-за "несоответствия стратегии банка профайлу клиента".

Теперь банк обязан не только открыть счета, но и выплатить Вексельбергу судебные издержки в швейцарских франках в размере около 8600 долларов и компенсацию около 10 тысяч долларов.

Ранее Вексельберг заявил, что на его счетах в зарубежных банках из-за санкций США заблокировано более 1,5 миллиарда долларов.