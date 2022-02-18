Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян 23 февраля

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Теплая погода с превышением нормы на пять градусов ожидается в центре Европейской России 23 февраля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В абсолютном значении столбик термометра будет находиться около нуля, уточнил синоптик.
"Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным. Вместо супертеплой (погода - прим. ред.) будет просто теплой", - сказал он.
Несмотря на то, что температура будет соответствовать мартовским значениям, говорить о наступлении весны еще рано, добавил Вильфанд.