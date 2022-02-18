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18.02.2022 08:25
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян 23 февраля

Текст: Матвей Линник
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Теплая погода с превышением нормы на пять градусов ожидается в центре Европейской России 23 февраля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В абсолютном значении столбик термометра будет находиться около нуля, уточнил синоптик.

"Это понижение аномалий, но я бы не назвал его критичным. Вместо супертеплой (погода - прим. ред.) будет просто теплой", - сказал он.

Несмотря на то, что температура будет соответствовать мартовским значениям, говорить о наступлении весны еще рано, добавил Вильфанд.

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