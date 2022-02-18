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Рубрика: Экономика

Владельцы малого и среднего бизнеса рассказали, как пережили пандемийный год

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Для большинства российских предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ) 2021 год оказался прибыльным, однако лучше себя чувствовал все же средний бизнес. 67% предпринимателей сохранили практику выплаты поощрительных премий персоналу, чаще в этом замечен производственный бизнес, реже всего - предприятия сферы услуг.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Промсвязьбанком совместно с "Опорой России" и агентством Magram. Они опросили 1837 представителей МСБ - владельцев и топ-менеджеров из всех регионов России, после чего составили индекс RSBI, отражающий динамику деловой активности. При показателе выше 50 пунктов речь идет о росте активности. По итогам 2021 года он составил 53,1.

Фото: Из личного архива С. Колунова
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58% представителей МСБ в наступившем году готовы инвестировать в расширение своего бизнеса, при этом число таких предприятий оказалось выше, чем в докризисном 2019 году. В основном компании продолжат вкладывать в закупку и обновление оборудования и транспорта, причем доминирующим источником таких инвестиций останутся личные накопления собственников компаний.

"Важным трендом в 2021 году стало возобновление непосредственного влияния фактора инфляции на деятельность МСБ. В частности, 39% МСБ заявили о привязывании индексации зарплаты сотрудников к темпам потребительской инфляции. Тем не менее среди тех предпринимателей, кто индексирует зарплату сотрудникам, более половины повысили ее на величину большую, чем темп инфляции. Согласно данным Росстата, по итогам 2021 год инфляция в России составила 8,39%, а 62% МСБ проиндексировали зарплату своим сотрудникам более, чем на 8%, - говорится в исследовании. - Разброс в процентах индексации зарплат остается неоднородным: лишь у немногих предпринимателей есть четкая система или регламент повышения зарплат сотрудникам".

Экономика Бизнес Малый бизнес

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