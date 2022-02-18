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18.02.2022 14:11
Рубрика: Власть

Володин попросил правительство обеспечить детей с диабетом системами мониторинга

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство взять на особый контроль вопрос обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом, неинвазивными системами мониторинга. С этой просьбой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

О таком обращении сообщила зампред думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, представитель "Единой России" Наталья Костенко. Она объяснила журналистам, что детям-диабетикам приходится до десяти раз в день брать кровь для анализа.

"Процедура очень болезненна, - отметила депутат. - По этой причине дети зачастую не проводят замеры, пропускают время введения инсулина. Это усложняет течение и без того опасной болезни".

В ноябре Госдума при рассмотрении бюджета этого года приняла проект постановления, где предложила правительству обратить особое внимание на эту проблему. Депутаты рекомендовали изыскать восемь миллиардов рублей для решения этой проблемы.

Прежде всего потребуется внесение изменений в распоряжение правительства, на основании которого Минфин сможет выделить необходимые средства. "Родители волнуются, поэтому мы рассчитываем на достаточно оперативный и безусловно положительный результат в решении этого пункта постановления Госдумы", - заключила Костенко.

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