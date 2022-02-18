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18.02.2022 08:57
Рубрика: Власть

Госдума: Западу надо извиниться за дезинформацию о "вторжении" РФ на Украину

Текст: Татьяна Замахина
На фоне дезинформации о "вторжении" России на Украину Киев пошел на эскалацию конфликта на Донбассе, нарушая Минские соглашения. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он отметил "страусиную позицию" политиков стран Запада.

"За дезинформацию никто извинений не принес до сих пор", - констатировал Володин, напомнив, что нападение РФ на Украину на Западе обещают все последние недели.

"Вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса", - добавил спикер. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

"Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы? - спросил председатель ГД. - Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей".

Спикер ГД напомнил, что Госдума высказалась за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств (палата на своем заседании приняла постановление о необходимости отправить обращение на эту тему главе государства). Володин подчеркнул, что депутатов беспокоит вопрос защиты проживающих на Донбассе российских граждан и соотечественников.

Между тем преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем, констатировал он. "Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества", - добавил Володин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Володин: Госдума рассмотрит два проекта постановления о признании ДНР и ЛНР

По его оценке, поджог Дома профсоюзов в Одессе, а также проведение карательных операций на Донбассе - это геноцид.

"У таких преступлений нет срока давности. Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание", - уверен парламентарий.

Он в очередной раз обвинил европейские парламентские структуры в политике двойных стандартов. "Вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию", - считает спикер.

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