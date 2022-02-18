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18.02.2022 21:50
Рубрика: Экономика

Восстановление международного авиасообщения ускорилось в феврале

Текст: Евгений Гайва
Авиасообщение в мире восстановилось уже наполовину от уровня 2019 года, но многие из крупных стран по-прежнему закрыты для туристов, в их числе Россия, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА). Россия готова принимать иностранных туристов, но потенциальных гостей останавливает необходимость сдавать ПЦР-тесты, отмечают в туриндустрии.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

В начале февраля 2022 года, в мире было продано на международные рейсы на 11% больше авиабилетов, чем за аналогичный период января. В итоге количество проданных билетов достигло 49% от показателей доковидного 2019 года. На такие темпы восстановления рынок международных авиапутешествий вышел впервые с начала вызванного пандемией кризиса. Туристы готовы отправляться в путешествия, если страны смягчают антиковидные ограничения.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В России снизились цены на авиаперелеты и ж/д билеты

Уже 18 из 50 крупнейших рынков авиаперевозок, на которые приходилось 92% мирового спроса в 2019 году, открылись для вакцинированных туристов, причем без дополнительных требований соблюдать карантин или проходить тестирование перед отъездом, отмечают в ИАТА. Возможность для вакцинированных туристов въезжать без карантинных требований, но с условием ПЦР-тестов предоставляют 28 рынков. Въезжать при различных условиях (тесты, карантин) вакцинированные туристы могут в 37 страны.

Однако, несмотря на заметное ослабление антиковидного режима, мир по-прежнему далек от уровня 2019 года. Из 50 крупнейших туристических рынков 30 по-прежнему не обеспечивают легкий доступ всем вакцинированным путешественникам, констатировали в ИАТА. В число этих стран наряду с такими крупными экономиками, как Китай, Япония, Индонезия, Италия входит и Россия. "Ограничения на поездки оказали серьезное воздействие на людей и экономику, однако они не остановили распространение вируса. Настало время для их устранения", - заявляют в ИАТА.

Россия готова принимать туристов 82 стран, но при условии отрицательного ПЦР - теста. В Ростуризме даже разработали памятку для иностранных туристов. В ней говорится, что для въезда в Россию иностранным туристам нужно иметь туристическую визу, медицинский документ с подтверждением отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия, а также заполненную на сайте Роспотребнадзора анкету. При этом документ с QR-кодом для въезда в Россию не нужен.

Но в каждом регионе России могут действовать дополнительные правила о предъявлении при размещении в гостиницах или посещении ресторанов, массовых мероприятий, учреждений культуры документов с QR-кодом, оформленных через единый портал государственных услуг России, говорится в памятке.

Фото: Getty Images
Что положено авиапассажирам в нестандартных ситуациях

Туристы из списка стран, для граждан которых открыт въезд в Россию, могут получить визу, правда пока не электронную, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Сдерживают туристов требования о предоставлении результатов ПЦР-тестов. Потому пока въездной турпоток восстановился лишь на 5% от уровня 2019 года.

Сейчас в России есть туристы из стран Ближнего Востока из Индии, немного туристов из европейских стран, рассказывает Горин. Но, конечно, признание вакцин, упрощение въезда, выдача электронных виз могут способствовать восстановлению въездного туризма.

Сложности у российских туристов могут возникать в уже "открытых" странах. В ОАЭ путешественники из России пожаловались на возросшее число положительных ПЦР-тестов, которые они получают по прибытии, сообщила накануне газета "Известия" со ссылкой на закрытую группу туроператоров в Facebook. Туристы отправляются на изоляцию вместо пляжей. Ранее подобные проблемы возникали в Таиланде.

Такие случае есть, но их число невелико, если учесть, что турпоток из России в ОАЭ составляет 600 тысяч человек, замечает Горин.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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