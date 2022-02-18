Врач Мехта назвал изжогу одним из ранних симптомов рака желудка

Британский врач Санджай Мехта перечислил симптомы, которые лучше не игнорировать, так как высока вероятность развития онкологического заболевания.

Речь, в частности, идет о раке желудка. Пациенты с опухолью часто жалуются на боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потерю веса. Есть и неспецифические симптомы, которые проявляются на ранних стадиях.

"Первые признаки рака желудка могут включать изжогу, чувство сытости после небольшого количества еды, а также тошноту и рвоту", - приводит слова специалиста газета Express.

Подчеркивается, что данные симптомы могут указывать и на другие болезни, поэтому лучше обратиться к врачу.