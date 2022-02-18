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Рубрика: Происшествия

За год число ЧС выросло на 17 процентов

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 37(8685)
Пока ученые по всему миру спорят, что же грозит земле больше - глобальное потепление или малый ледниковый период, статистика чрезвычайных ситуаций в России по годам говорит все-таки в пользу потепления. Об этом сообщили в МЧС России.

"Прошлый год характеризовался увеличением количества чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Всего их произошло 386. Это число выросло на 17 процентов по сравнению с 2020 годом. Зафиксированы 110 чрезвычайных ситуаций природного характера. Причинами их возникновения в большей степени являются происходящие сегодня изменения климатических условий", - сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, подводя итоги прошлого года.

Получить помощь после ЧС станет проще

По его словам, причиной большинства ЧС природного характера становятся изменения климата. И не в сторону похолодания, а именно в сторону потепления.

Интересно, что средняя температура не просто повышается, а масштабы и скорость потепления за последние 150 лет намного превосходят масштабы и скорость изменений за последние 24 тысячи лет. Об этом недавно написал авторитетный журнал Nature.

Согласно выводам авторов публикации - ученых из американского университета Аризоны, нынешние климатические сдвиги являются беспрецедентными и причиной всему - человеческая деятельность.

И чрезвычайные ситуации - наглядное тому подтверждение. По словам Александра Чуприяна, увеличился масштаб и изменился характер наводнений и паводков. На 43 процента увеличилось количество чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера.

"В 20 регионах РФ в зону подтопления попали около 15 тысяч жилых и дачных домов, более 30 тысяч приусадебных участков и 270 социально значимых объектов. При этом пострадали 47 тысяч человек, спасены 211 человек, 10 человек погибли", - сообщил врио главы МЧС.

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