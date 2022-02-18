За сутки 334 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 334 военнослужащих. А общее количество людей, которые с начала пандемии избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 52,3 тысячи человек.

На сегодняшний день 4 972 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. Около 1,5 тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 22 военных лечатся у гражданских медиков. 85 находятся в обсерваторах. Еще 3 369 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Только один военный находится в тяжелом состоянии.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 130 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 333 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи человек, 295 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, почти 12,2 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - отметили в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 623 668 человек, сообщили в Минобороны РФ.