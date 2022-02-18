Захарова: Происходящее в Донбассе - геноцид

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ назвала геноцидом со стоны Киева происходящие в Донбассе события.

Как отметила Захарова, Запад позволяет себе усомниться в информации о ситуации в ДНР и ЛНР, которой располагает Россия. "Даже главы государств говорят, что там нет массовых захоронений, что это может быть фейком", - указала дипломат.

Захарова констатировала, что ситуация на востоке Украины "является натуральным геноцидом". "Может быть, не в таком количестве, как в Африке, - добавила официальный представитель МИД. - Но разве мы количественными параметрами должны оперировать, если семь лет гибнут дети, женщины, гражданское население". По словам Захаровой, в ДНР и ЛНР "люди не знают, что такое мирная жизнь, звук падающего снаряда для них является чем-то абсолютно нормальным".