Антонов предложил властям США посетить Донбасс и увидеть последствия своей "помощи" Киеву

В США упорно продолжают внушать общественности откровенную ложь о якобы "вторжении" России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на официальной странице посольства РФ в Facebook.

Дипломат напомнил, что в российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, было сказано, что никакого "вторжения" на Украину нет и не планируется. "Утверждения об ответственности РФ за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - отметил Антонов.

По его словам, особое недоумение вызывает новый "вброс" со стороны американских официальных лиц относительно эвакуации граждан с территории ЛНР и ДНР. Готовность России принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание "неминуемого вторжения", заявил посол.

Он отметил, что подобные заявления - это очередной виток американской дезинформационной кампании против России. Антонов считает, что авторам этих утверждений нужно лично посетить Донбасс и "ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками".