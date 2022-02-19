Байден продлил режим ЧС в США в связи с пандемией коронавируса

Президент США Джо Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации, введенный его предшественником Дональдом Трампом в марте 2020 года на фоне распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как подчеркивается в документе, COVID-19 продолжает представлять "значительную угрозу" для здоровья граждан, а также безопасности США. В связи с этим режим ЧС "должен сохраняться и после 1 марта 2022 года", цитирует ТАСС. Ранее, в феврале 2021 года, Байден уже продлевал режим ЧС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено более 78,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Жертвами COVID-19 свыше 933,7 тысячи американцев. По этим двум показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.