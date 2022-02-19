Указ главы Республики Башкортостан от 18 февраля 2022 года № УГ-69 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 (обязать граждан) слова ", в том числе в части возможности получения услуг (товаров, работ) при предъявлении ими действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, либо действующего сертификата о перенесенном COVID-2019, либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов, в случаях, установленных приложением № 2 к настоящему Указу, при этом иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина" исключить;

2) пункт 12 признать утратившим силу;

3) в абзаце первом пункта 12.1 слова "пунктов 12, 14.2, 18 настоящего Указа и приложения № 2 к настоящему Указу" заменить словами "пунктов 18, 18.1 настоящего Указа";

4) в пункте 14.2 слова "при предоставлении услуг только гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП) лицу действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019, либо действующего сертификата о перенесенном COVID-2019, либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов" заменить словами "при строгом соблюдении правил поведения, установленных настоящим Указом, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, а также рекомендациями Роспотребнадзора";

5) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:

"18.1. Установить, что на мероприятия с количеством участников свыше 500 человек, проводимых в закрытых помещениях (за исключением официальных спортивных и физкультурных мероприятий, предусмотренных абзацами четвертым-восьмым пункта 18 настоящего Указа), допускаются граждане, имеющие при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организатором мероприятия лицу:

действующего сертификата о прохождении вакцинации против COVID-2019;

либо действующего сертификата о перенесенном COVID-2019;

либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 48 часов.

Действие настоящего пункта в части предъявления вышеуказанных сертификатов или справок не распространяется на граждан в возрасте до 18 лет,";

6) приложение № 2 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 19 февраля 2022 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







