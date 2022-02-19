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19.02.2022 22:38
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил зафиксировать обстрелы Донбасса со стороны ВСУ и фиксировать все преступные действия украинских силовиков, сообщается на сайте ведомства.

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"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", - говорится в комментарии.

В Ростовскую область по поручению главы СК отправлены сотрудники Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата. Их задача - организация и дальнейшая координация работы штаба СК в регионе

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