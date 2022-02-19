Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что президент США Джо Байден готов встречаться с Владимиром Путиным, "если это пойдет на пользу миру".

"Президент Байден всегда готов встречаться, если мы посчитаем, что это пойдет на пользу дипломатии и миру", - передает телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом - прим.ред.) ответ госсекретаря на вопрос о возможности встречи двух лидеров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на аналогичный вопрос несколькими днями ранее, сказал, что "вопрос о встрече пока не стоит".