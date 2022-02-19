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19.02.2022 17:50
Рубрика: Общество

Больше половины педагогов не успевают работать с отстающими учениками

Текст: Евгения Добрынина
82 процента учителей считают, что в работе с отстающими школьниками нужны дополнительные программы, разработанные на государственном уровне. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами образовательной компанией MAXIMUM Education.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Чего еще не хватает педагогам в работе с отстающими? 67 процентов опрошенных однозначно ответили - времени.

Трети педагогов не хватает образовательных инструментов - особых методик работы именно с неуспевающими учениками. 25 процентов отмечают недостаток поддержки на уровне образовательного учреждения, субъекта РФ, города. О нехватке технологических инструментов - интерактивных помощников для проверки домашнего задания и проведения контрольных, говорят 24 процента опрошенных педагогов.

Среди других причин, по которым не получается уделять достаточно внимания тем, кого надо бы "подтянуть", учителя назвали отсутствие официально выделенного времени на консультации, сильную загруженность отчетами, большое количество детей в классе и отсутствие мотивации у самих учеников.

Кстати, именно по уровню мотивации к получению знаний большинство учителей (40 процентов) определяют, относить ученика к группе "слабых" или "средних". Для трети учителей важна успеваемость по своему предмету. Также называли качество выполнения домашнего задания, умение фокусировать внимание, динамику развития ученика.

Фото: РИА Новости
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В чем причина неуспеваемости? По мнению половины учителей, все дело в отсутствии мотивации и непонимании ценности образования (психологический фактор). Почти четверть уверены - дело в неблагоприятных условиях в семье, низком уровне образования родителей и окружении ребенка.

Пятая часть учителей отмечают: на успеваемость влияют причины, связанные с развитием и здоровьем ученика.

В целом же, готовясь к урокам, большая часть учителей стараются подбирать материалы так, чтобы достигнуть общего среднего результата по классу. 10 процентов акцентируют внимание на сильных учениках, и лишь 6 процентов уделяют больше времени отстающим в учебе ребятам.

Общество Образование

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