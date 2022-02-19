Число жертв шторма "Юнис" на западе Европы увеличилось до десяти

Число погибших из-за шторма "Юнис" в Западной Европе выросло до десяти, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным спасательных служб, число погибших в Нидерландах увеличилось до четырех человек. К гибели людей привели падения деревьев и другие несчастные случаи. Из-за постоянно поступающих сообщений номер службы спасения перегружен, полиция просит граждан не выходить из дома. Шторм повредил здания двух крупнейших в Нидерландах центров тестирования на коронавирус.

В пятницу, 18 февраля, стало известно также об одном погибшем в Бельгии. Им стал 79-летний британец, который из-за сильного ветра упал с лодки и утонул.

Трое человек погибли в Англии из-за упавших во время бури деревьев. В Лондоне впервые в истории было объявлено "красное" погодное предупреждение, обозначающее "опасность для жизни". В стране закрыты дороги, отменены поезда, авиарейсы и паромные рейсы. Есть жертвы стихии и в Германии и Ирландии, там по одному погибшему.