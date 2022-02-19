Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет торговаться в широком диапазоне 75-79 к доллару и 85-89 к евро. Волатильность валютного рынка может быть повышенной в том числе из-за выходного дня в США в понедельник и выходного дня в России в среду.

Геополитические новости остаются главным фактором ценообразования курса российской валюты. Это провоцирует резкие колебания рубля в обе стороны. Россия и США продолжают переговоры по стратегической безопасности - в конце недели пройдет очередная встреча на уровне глав МИД. Однако обострение в Донбассе и санкционные угрозы Запада нервируют инвесторов в российские активы.

В то же время геополитический фактор оказывает поддержку ценам на основные товары российского экспорта - цены на нефть, газ и металлы удерживаются вблизи многолетних максимумов. В результате российские компании и бюджет получают рекордную валютную выручку.

На этой неделе предстоит пик налоговых выплат, когда экспортеры будут продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Суммарный объем уплаченных налогов на этой неделе, по нашим оценкам, составит 1,2 трлн рублей.

Свой вклад в укрепление рубля вносит и приостановка покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила, которая составляла 0,5 млрд долларов в день. Полагаем, что в ближайшие недели ЦБ не вернется на рынок с валютными интервенциями, что будет позитивно для рубля.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Рост нефтяных котировок выше психологического рубежа в 100 долларов за баррель, вероятно, откладывается на неопределенный срок. Цены на нефть корректируются вниз на фоне некоторого смягчения геополитических условий. К участникам рынка приходит понимание того, что заложенная в цены премия не потребуется в случае отсутствия военных действий, а это, в свою очередь, вызовет полноценную коррекцию на рынке. Кроме того, новости по переговорам Запада и Ирана свидетельствуют о возможном приближении к новой ядерной сделке, что приведет к дополнительному росту предложения на нефтяном рынке.

Текущего набора новостей явно недостаточно для обновления максимумов по ценам, а вот риски продолжения понижательной коррекции выглядят более вероятными. При сохранении геополитических рисков цены могут держаться в диапазоне 89-93 долларов за баррель Brent.

Биржа

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- На уходящей неделе не только наш рынок, но и зарубежные площадки испытывали все большее давление фактора геополитики. Появилось сразу несколько новостей, повысивших вероятность эскалации конфликта на востоке Украины. На этом фоне российские индексы закрылись около новых трехнедельных минимумов с серьезными потерями.

Вероятно, не последнюю роль в падении рублевых активов сыграл фактор пятницы, актуальность которого повысилась из-за ухудшения геополитической обстановки. Многие участники нашего рынка избавлялись от акций, облигаций и вкладывались в иностранную валюту, опасаясь реализации худших сценариев на выходных. Поэтому если подобные ожидания не оправдаются, в понедельник мы можем увидеть хорошее восстановление российских фондовых индикаторов.

Тем не менее фактор геополитики на следующей неделе продолжит играть ключевую роль в динамике рублевых активов. Если не появится отчетливых признаков деэскалации напряженности вокруг Украины, у нас с большой вероятностью возобновится нисходящая динамика. Ближайшими целями снижения индекса МосБиржи может стать отметка 3284 пунктов, индекса РТС - 1340 пунктов.

В пятницу в США будет опубликован базовый ценовой индекс потребительских расходов - инфляционный показатель, на который ориентируется ФРС при определении дальнейшей монетарной политики. Учитывая, что последние данные по американской инфляции свидетельствуют о ее ускорении, превышающем ожидания, подтверждение этого тренда способно вызвать сильные распродажи на всех рынках, поскольку ФРС будет вынуждена ускорить повышение процентных ставок.