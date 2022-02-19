Донецк. Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем

Новости

Канада отправила на Украину партию пулеметов и снайперских винтовков 23:42
Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным 23:26
Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР 22:47
Бастрыкин поручил фиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе 22:38
СК начал проверку после гибели женщины при спуске с горы Бештау 22:03
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправился в Воронежскую область 21:46
Корветы Каспийской флотилии отработали тактику многосферного морского боя 21:38
В метро Москвы поставили первые пиццематы 21:34
Около четырех тысяч беженцев заселились в ПВР в Ростовской области 21:22
Глава МИД Китая Ван И посоветовал Западу подумать о целесообразности расширения НАТО 21:18
Захарова назвала Зеленского циником за обвинение жителей Донбасса 20:59
Более 625 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:56
Эдуард Басурин рассказал подробности обстрела журналистов RT Arabic 20:43
Басурин раскрыл детали украинского плана нападения на Донбасс 20:26
В ЛНР нашли взрывное устройство на пути следования автобусов с беженцами 20:05
Возбуждено уголовное дело после повреждения снарядами двух домов под Ростовом 19:55
Юрист рассказал, как вернуть часть средств, потраченных на лечение от ковида 19:43
МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину 19:34
Москалькова готова помогать эвакуированным жителям Донбасса 19:19
Регионы СКФО могут принять 3,3 тысячи беженцев из Донбасса 19:17
Турпоток на Кубань планируют увеличить на 5 миллионов человек 19:10
РПЦ собирает гуманитарную помощь для переселенцев Донбасса 19:03
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс 18:49
Сборная Словакии по хоккею впервые в истории завоевала бронзу Олимпиады 18:42
РПЦ не будет менять церковнославянский язык богослужения на русский 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 22:38
Рубрика: В мире

Донецк. Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем

Текст: Наталья Кияница
Донецк... Мой родной, гордый и несломленный город. Я живу и работаю не в центре города, а в самом рабочем районе, откуда и пошла Юзовка, прямо под самым ДМЗ.

Ещё два дня назад мне хотелось с гордостью написать, что в Донецке работает все: магазины, от маленьких до супермаркетов, рынки, музеи, театры, библиотеки, больницы, Ботанический сад, спортивные школы, ледовые арены, музыкальные школы. Что заводской гудок - символ Донецка - жив и в назначенное время сигнализирует о начале или окончании смены.

Два дня назад я была уверена, что все, кто остались в Донецке и живут здесь, устали бояться, надеяться и ждать, поэтому обычные люди просто живут, воспитывают детей и радуются каждому новому дню, приближению весны.

Фото: Наталья Кияница

Два дня назад мы так радовались всей школой выходу с дистанта, встрече друг с другом, нашим урокам, булочкам из столовой, шуму на переменах. Мне казалось, что за эти несколько недель на удаленке мои любимые девятиклассники выросли и повзрослели, что они готовы продолжать подготовку к ГИА, учить стихотворения, участвовать в разных конкурсах и олимпиадах. Мы поздравляли нашего талантливого старосту, который успел поучаствовать в очередном конкурсе чтецов, и аплодировали, когда он, смущаясь, принимал подарки из Санкт-Петербурга. Это было всего два дня назад!

Сегодня все изменилось: город замер в ожидании нового витка обстрелов, которые, в общем, не умолкали все восемь лет войны. Учебный процесс снова приостановлен, на этот раз "до особого распоряжения", и мы снова будем переписываться в социальных сетях и ждать встречи, верить в то, что останемся живы. В Республике объявлена массовая эвакуация гражданского населения из-за с каждым часом ухудшающейся обстановки, все желающие уезжают на территорию РФ. Вся наша дружная "классная" семья пока остаётся в родном городе и покидать его не собирается - мы постоянно на связи!

Сегодня я могу сказать, что работает в городе не всё. Магазины, да, открыты, дончане покупают, наверное, чуть больше, чем ещё два дня назад, но никакой паники или истерии не наблюдается. Улицы не опустели: едут машины, спешат по своим делам люди, но… парковка у парка Щербакова, обычно заполненная машинами, сегодня была пуста, гуляющих детей во дворах не видно, а в аптеках и на заправках очереди.

Фото: Наталья Кияница

Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем. Все устали от войны, от смертей, от разлуки с родными, от невозможности куда-то выехать, отдохнуть. Больше всего мне жалко мою маму, которой в январе исполнилось 85 лет, потому что детство её прошло в фашистской оккупации и старость пришлась на войну, а ещё - моих учеников, многие из которых воочию не видели поезд или самолёт, которые никуда не выезжают и радуются самым незначительным, на первый взгляд подаркам.

Сплю очень тревожно, прислушиваясь к каждому громкому звуку за окном: и к шуму завода, и к лязгу идущей через трамвайные пути технике, и к отдаленным, совсем не мирным звукам.

А город наш живет и дышит… Вот и пара лебедей вернулась на Кальмиус - это очень хороший знак!

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Чуприян поручил МЧС круглосуточно заниматься эвакуацией жителей ЛНР и ДНР
Глава МИД Китая Ван И посоветовал Западу подумать о целесообразности расширения НАТО
Задержанный в ДНР украинский агент рассказал о планах Киева захватить Донбасс
МИД назвал неприемлемыми слова Шольца о геноциде на Донбассе
Снаряд попал в жилой дом на хуторе в Ростовской области
Западные политики в очередной раз меняют расписание российского вторжения
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений