Донецк. Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем

Донецк... Мой родной, гордый и несломленный город. Я живу и работаю не в центре города, а в самом рабочем районе, откуда и пошла Юзовка, прямо под самым ДМЗ.

Ещё два дня назад мне хотелось с гордостью написать, что в Донецке работает все: магазины, от маленьких до супермаркетов, рынки, музеи, театры, библиотеки, больницы, Ботанический сад, спортивные школы, ледовые арены, музыкальные школы. Что заводской гудок - символ Донецка - жив и в назначенное время сигнализирует о начале или окончании смены.

Два дня назад я была уверена, что все, кто остались в Донецке и живут здесь, устали бояться, надеяться и ждать, поэтому обычные люди просто живут, воспитывают детей и радуются каждому новому дню, приближению весны.

Фото: Наталья Кияница

Два дня назад мы так радовались всей школой выходу с дистанта, встрече друг с другом, нашим урокам, булочкам из столовой, шуму на переменах. Мне казалось, что за эти несколько недель на удаленке мои любимые девятиклассники выросли и повзрослели, что они готовы продолжать подготовку к ГИА, учить стихотворения, участвовать в разных конкурсах и олимпиадах. Мы поздравляли нашего талантливого старосту, который успел поучаствовать в очередном конкурсе чтецов, и аплодировали, когда он, смущаясь, принимал подарки из Санкт-Петербурга. Это было всего два дня назад!

Сегодня все изменилось: город замер в ожидании нового витка обстрелов, которые, в общем, не умолкали все восемь лет войны. Учебный процесс снова приостановлен, на этот раз "до особого распоряжения", и мы снова будем переписываться в социальных сетях и ждать встречи, верить в то, что останемся живы. В Республике объявлена массовая эвакуация гражданского населения из-за с каждым часом ухудшающейся обстановки, все желающие уезжают на территорию РФ. Вся наша дружная "классная" семья пока остаётся в родном городе и покидать его не собирается - мы постоянно на связи!

Сегодня я могу сказать, что работает в городе не всё. Магазины, да, открыты, дончане покупают, наверное, чуть больше, чем ещё два дня назад, но никакой паники или истерии не наблюдается. Улицы не опустели: едут машины, спешат по своим делам люди, но… парковка у парка Щербакова, обычно заполненная машинами, сегодня была пуста, гуляющих детей во дворах не видно, а в аптеках и на заправках очереди.

Фото: Наталья Кияница

Напряжение очень чувствуется и нарастает с каждым днем. Все устали от войны, от смертей, от разлуки с родными, от невозможности куда-то выехать, отдохнуть. Больше всего мне жалко мою маму, которой в январе исполнилось 85 лет, потому что детство её прошло в фашистской оккупации и старость пришлась на войну, а ещё - моих учеников, многие из которых воочию не видели поезд или самолёт, которые никуда не выезжают и радуются самым незначительным, на первый взгляд подаркам.

Сплю очень тревожно, прислушиваясь к каждому громкому звуку за окном: и к шуму завода, и к лязгу идущей через трамвайные пути технике, и к отдаленным, совсем не мирным звукам.

А город наш живет и дышит… Вот и пара лебедей вернулась на Кальмиус - это очень хороший знак!