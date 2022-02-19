Финальный эпизод учений "Союзная решимость" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский"

Зрелищным и многоцелевым стал в субботу финальный розыгрыш тактического эпизода практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" на полигоне "Обуз-Лесновский". Здесь состоялся 19 февраля финальный эпизод практических действий войск совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022", информирует БЕЛТА.

Согласно замыслу розыгрыша, войска коалиционной группировки, отразив наступление противника в ходе ведения оборонительных боев, создали условия для проведения контрнаступления. В реализацию данного тактического эпизода, уточняет агентство, включены войска Западного оперативного командования Беларуси, подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота, а также авиация ВКС Вооруженных Сил России.

Затем обороняющиеся войска при поддержке подразделений ракетных войск и артиллерии, во взаимодействии с авиацией ВКС России, ВВС и войск ПВО Беларуси перешли к нанесению контрудара.

В это же время на полигоне "Гожский" подразделения механизированной бригады Беларуси продолжают отрабатывать наиболее сложные вопросы ведения учебного боя. А на полигоне "Брестский" подразделения сил специальных операций республики, воздушно-десантных войск и мотострелковых подразделений ВС России решают задачи по выходу в район восстановления боеспособности, а также уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Подразделения механизированной бригады Вооруженных Сил Беларуси и морской пехоты Вооруженных Сил России на участке местности "Барановичи" преследуют условного противника и восстанавливают положение по линии госграницы, информирует агентство. А российские ракетные подразделения несут боевое дежурство на участке местности "Осиповичи".

Части специального назначения обеих стран ведут борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника в районе "Марьиной Горки". Одновременно на участке местности "Гомель" подразделения сил специальных операций ВС Беларуси и ВДВ России отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований.

Задачу по подготовке и ведения разведывательно-боевых действий на временно захваченной условным противником территории решают в районе местности "Пинск" подразделения специального назначения Беларуси. А на участке местности "Полесский" осуществляется перемещение подразделений ракетных войск РБ в новый район.

Продолжается выполнение поставленных задач и в районах "Лунинец", "Мозырь" и "Речица", сообщают новостные порталы.

Кстати, для освещения совестных маневров Союзного государства на полигон "Обуз-Лесновский" в субботу прибыло около 60 иностранных журналистов ведущих мировых СМИ, а всего здесь уже работают более 120 представителей средств массовой информации, уточняет агентство.

Кроме того, в соответствии с приглашением, направленным военным ведомством Беларуси, на маневры прибыли представители вооруженных сил Латвии и Литвы. Накануне, сообщили в военном ведомстве РБ, для иностранных военных наблюдателей был проведен брифинг о целях и задачах совместного учения. А в субботу они были приглашены на общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский", где смогли наблюдать за розыгрышем боевых действий.