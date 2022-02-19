Генсек ОДКБ предложил с согласия сторон разместить миротворцев организации на Донбассе

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предположил возможность размещения миротворцев организации на Донбассе. Для этого требуется разрешение Совбеза ООН и согласие Украины, заявил он в интервью Reuters.

Зась полагает, что ситуация в зоне конфликта развивается в опасном направлении. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. "Такова новая реальность", - отметил он.

Генсек ОДКБ уверен, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем. Гипотетически введение миротворцев ОДКБ возможно. Но для этого нужно согласие Украины и мандат Совбеза ООН. Кроме того, это решение должны поддержать правительства всех стран-членов ОДКБ.