Иммунолог опроверг возможность одновременного заражения гриппом и COVID-19

Одновременно заразиться гриппом и коронавирусом невозможно, но существует риск того, что после выздоровления от одного вируса, организм атакует другой. Тогда возрастает риск того, что болезнь пройдет тяжело, сообщает ТАСС со ссылкой на врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

Эксперт отметил, что одновременно болеть двумя вирусами технически не получится, так как один вирус начнет вытеснять другой. При этом какое-то время, что вирус гриппа, что коронавируса, могут вместе находиться в слизистых и определяться с помощью ПЦР-тестирования.

Однако повторно проведенный тест должен показать, что вирус остался только один.

Стоит отметить, что вероятность одновременного течения гриппа и коронавируса обсуждается с самого начала пандемии. Когда COVID-19 не был так изучен, как сейчас, вероятность того, что оба вируса начнут сообща атаковать организм, рассматривалась медицинским сообществом, как вполне вероятная. В связи с этим гражданам настоятельно советовали сделать прививку от гриппа (вакцина от коронавируса тогда находилась в разработке).

Но вирус гриппа широко о себе так и не заявил. В этом году, если опираться на данные НИИ гриппа имени Смородинцева, этот вирус также не является доминирующим. Например, за неделю с 7 по 13 февраля было проверено более пяти тысяч пациентов, жаловавшихся на насморк, температуру и другие симптомы, характерные как для гриппа, так и для ОРВИ. Грипп был выявлен лишь в 42 случаях, хотя до пандемии в разгар сезонной заболеваемости, он доминировал.