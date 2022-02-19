Какие настройки нужно изменить в Android-смартфоне

Хотите получить максимум от своего телефона Android? Попробуйте изменить настройки девайса, советует авторитетный ресурс CNet.

Первым делом сайт рекомендует отключить автоматическую яркость экрана и регулировать этот параметр вручную (а точнее, установить яркость чуть ниже 50 процентов). Кроме того, можно включить в настройках "адаптивную батарею" и оптимизацию ресурсов аккумулятора. Эти две функции отслеживают сценарии использования смартфона и затем оптимизируют ресурсы системы, включая расход заряда.

Обязательно рекомендуется включить темную тему оформления. Для AMOLED-экранов это позволяет снизить потребление, а для всех остальных типов дисплеев - уменьшить нагрузку на глаза пользователя.

Также стоит отказаться от автоматического добавления значков новых приложений на домашний экран. Это также делается в настройках. Кроме того, имеет смысл отключить автоматическое добавление свежеустановленных виджетов, которые занимают место в оперативной памяти.