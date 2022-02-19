Какой арсенал использовали на учении сил стратегического сдерживания

В Минобороны РФ рассказали, как в субботу, 19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина и в присутствии президента Беларуси Александра Лукашенко прошло плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого военные выполнили пуски баллистических и крылатых ракет.

В ведомстве напомнили, что об этом учении и привлечении к ним сил и средств Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов России было объявлено заранее. А вот детали проверки, как и ее география стали известны только в субботу.

Чему же были свидетелями два президента и что сообщили в минобороны? Прежде всего, наши Воздушно-космические силы успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой ракеты "Циркон" по морским и наземным мишеням. А в Астраханской области на полигоне Капустин Яр был произведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Но и этим дело не ограничилось. В тот же день из позиционного района государственного испытательного космодрома "Плесецк" РВСН выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Она точно отработала по цели на камчатском полигоне Кура. Туда же и по полигону Пембой (Республика Коми) нанесли удар крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС. А из акватории Баренцева моря по полигону Кура выстрелил баллистической ракетой "Синева" экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Карелия".

"Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее, в ходе него проведена проверка готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил", - сообщили в Минобороны России. Там отметили, что все задачи, поставленные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, были выполнены в полном объеме. А запущенные с воздуха, земли и воды ракеты поразили назначенные им цели, чем подтвердили заданные характеристики.

Какой же арсенал использовали наши военные на этом учении? Прежде чем рассказать о нем, отметим: такого комплексного использования самых современных видов оружия повышенной потенциальной опасности, как в этот день, в истории Российской армии прежде, пожалуй, не было. Вот что известно об этом оружии.

Гиперзвуковая аэробаллистическая ракета воздушного базирования "Кинжал" наносит удар по важным целям противника на дальности более 2000 км без захода в зону ПВО противника. В район сброса ее доставляет высокоскоростной самолет-носитель МиГ-31К. Маршевый двигатель ракеты за считанные секунды разгоняет постоянно маневрирующий боезаряд до гиперзвуковой скорости. Использование на конечном участке полета всепогодной головки самонаведения гарантирует точность и избирательность поражения целей в как в светлое, так и в темное время суток.

Крылатая ракета морского базирования "Калибр" - не одна, а целое семейство высокоточных крылатых морских боеприпасов, предназначенных для поражения различных целей. Этот боеприпас обладает разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по разным данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. Используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету Sizzler - "испепелитель".

Гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" первый в мире морской боеприпас такого типа. Он способен осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Испытания свидетельствуют, что "Циркон" с одинаковой эффективностью поражает как надводные, так и наземные цели. По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, серийные поставки этой гиперзвуковой ракеты в ВМФ планируют начать в 2022 году. Известно, что первым штатным ее носителем станет фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Этот корабль имеет на борту 16 универсальных пусковых установок УКСК 3С14. Они подходят как для стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс", так и для пуска "Цирконов". Что касается подлодок, то гиперзвуковыми ракетами собираются оснащать атомные субмарины проекта 885 "Ясень" и их модернизированные варианты с литерой "М". В феврале 2019-го в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин впервые сообщил о создании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Крылатая ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер" предназначена для поражения малоразмерных и площадных целей противника. Объектами удара могут быть позиции вражеских ракет, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, расположенные на аэродроме самолеты и вертолеты противника, его командные пункты и узлы связи. Все такие цели "Искандер" достает с расстояния до 500 километров. Непредсказуемая траектория полета и невидимость для радаров, которую гарантирует технология "стелс", делает ракету "Искандера" практически неуязвимой для американских "Пэтриотов" и их европейских аналогов.

Межконтинентальная баллистическая ракета комплекса "Ярс" снабжена головной частью с несколькими маневрирующими боевыми блоками индивидуального наведения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. По сравнению со стратегическим "Тополем-М" ракета комплекса "Ярс" имеет сокращенный активный участок траектории полета. К тому же боеприпас оборудован новейшими средствами преодоления любых систем ПРО. В "Ярс" конструкторы заложили характеристики, которые делают его ракету неуязвимой на всех этапах полета - от старта до поражения цели.

Баллистическая ракета морского базирования РСМ-54 "Синева" в зависимости от модификации может иметь четыре или десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 100 килотонн каждый. При необходимости ракету оснащают осколочно-фугасной боевой частью с массой взрывчатого вещества около 2 тонн. Старт "Синевы" идет в режиме одиночного или залпового пуска. Такую стрельбу подлодка может осуществлять с глубины до 55 метров на скорости 6-7 узлов. Причем направление пуска ракеты не зависит от курса движения корабля. При максимальной дальности полета до 8300 километров отклонение "Синевы" от цели составляет не более 500 метров. Это достигается за счет использования вычислительного комплекса "Малахит-3" - он обеспечивает коррекцию траектории полета ракеты по звездам и навигационным спутникам. Кроме того, "Синева" обладает повышенной защищенностью от электромагнитного импульса и оснащена эффективной системой преодоления системы ПРО.