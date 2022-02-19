Лавров обратил внимание главы МИД Франции на вооруженные провокации Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жак-Ив Ле Дрианом подчеркнул, что Киев продолжает вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе, наращивает военные силы и проводит кампанию по милитаризации населения.

По словам Лаврова, Украина при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками "нормандского формата", демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского "Комплекса мер".

Глава МИД РФ констатировал, что в урегулировании внутриукраинского конфликта не наблюдается продвижения из-за упорного нежелания киевских властей выполнить в полном объеме требования Минских договоренностей, включая прямой диалог с представителями Донецка и Луганска, закрепление в конституции особого статуса Донбасса в составе Украины.

Сергей Лавров и Жак-Ив Ле Дриан рассмотрели также ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Обсудили график дальнейших политических контактов, говорится в сообщении МИД РФ.