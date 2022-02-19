Любовная революция в сибирской деревне - в спектакле "Земля Эльзы"

Пьеса Ярославы Пулинович "Земля Эльзы" обласкана вниманием - редко какой российский театр не поставил у себя эту трогательную и щемящую историю любви. Свой спектакль появился и в Московском драматическом театре "Сфера". Здесь, на уникальной столичной площадке, его воплотил молодой режиссер Иван Рубцов. Выпускник курса Мастерской Андрея Кончаловского в ГИТИСе все чаще появляется на афишах - в этом сезоне он уже выпустил "Амнезию" в Театре им. Ермоловой (по пьесе "Маленькие супружеские злодеяния" Эрика-Эммануила Шмитта) и "Семейный суд" в творческом кластере ARTPLAY.

"Земля Эльзы" - это, конечно, история любви. Любви настоящей и той, что только кажется таковой. Эльза Александровна (заслуженная артистка России Ирина Мреженова) и Виктор Игнатьевич (заслуженный артист России Вадим Борисов) познакомились случайно. Им обоим за 70 и эта встреча, после долгой, подчас жестокой и беспросветной жизни, становится глотком чистого воздуха, настоящим подарком судьбы. В своих чувствах они искренни, как дети - забираются на чердак и читают там книжки, угощают друг друга конфетами, собираются вместе посадить розы в саду… И наконец принимают решение пожениться, а потом - уехать в захватывающее путешествие в другую страну.

Вот только вокруг этого подлинного чувства бродит другая "любовь". Взрослых детей, которые, конечно, точно знают, что лучше для их пожилых родителей; соседок, которые при встрече восклицают "Элечка!" и сердечно интересуются здоровьем, а за спиной распускают слухи… Всем кажется, что Эльза Александровна и Виктор Игнатьевич просто не понимают, что творят и их надо срочно спасать. Благие мысли, а на самом деле бескрайний эгоизм и страх "а что скажут соседи?", приводят к непоправимому. Поймут ли это те, кто своими руками вероломно разрушил жизнь самых близких? Иные поймут, но будет уже слишком поздно, а иные - так и продолжат в своем ослеплении винить во всем "спятивших" родителей.

Режиссер сосредотачивается именно на этом фатальном непонимании и показывает нам словно "Ромео и Джульетту" наоборот, где родители и дети поменялись местами, но суть от этого никак не изменилась. В "Сфере" - с ее уникальной круговой сценой и амфитеатром - спектакль приобретает выпуклость и объем: перед нами несколько дворов, сельский магазин, комнаты главных героев - мы наблюдаем не за сменяющимися сценами, а за жизнью целого поселка. Самое бойкое место, конечно, магазин - сюда приходят не столько за покупками, сколько за общением и новостями. Все, конечно, смотрят телевизор - в унисон из каждого окна слышится музыкальная заставка шоу "Давай поженимся!", тетушки бормочут себе под нос комментарии к женихам и невестам, и вот удивительно! - тоже точно знают, кто кому лучше подходит.

Этаких кумушек-соседок прекрасно играют заслуженная артистка России Людмила Корюшкина (Зинаида Михайловна) и Ирина Померанцева (Таисия Петровна). Одна громогласная, резкая, в обычном ситцевом халате и тапочках будто с мужской ноги, другая - молодящаяся дама с завитками волос и в платьицах, но обе не прочь перемыть косточки. Их можно было бы записать в противных персонажей, но обе актрисы наполняют своих героинь глубиной прожитой ими жизни, и ругать Зину и Таечку совсем не хочется. Не они такие, а жизнь - и это не колкая ирония, а правда.

Но и Эльза Александровна прежней уже не будет. Худенькая, с большими глазами и девчачьей статью, она выбралась из кокона прошлой жизни. Осмелевшая, надевшая, как ей всегда хотелось, розовое платье с розовой шляпкой - такой вот "несерьезный" и "нестильный", по словам ее семьи, гардероб, позволившая себе влюбиться, теперь ей ничего не страшно.

Прямая речь

Иван Рубцов, режиссер

- Театр "Сфера" - уникальный театр с точки зрения идеи построения зрительного зала и сцены. В таком необычном пространстве хочется делать что-то современное. Во мне отозвалась борьба главных героев. Эту пьесу обычно ставят как мелодраму, а мне она видится историей любовной революции, которая произошла в маленькой сибирской деревне. Мне захотелось вдруг в чем-то быть похожим на них, поскольку с помощью любви они пытаются преодолеть страх быть собой. Герои Ярославы Пулинович - пожилые люди. Они, очевидно, отстали от мира, и потому вынуждены бороться с внутренней тьмой единственным методом, который им известен - любовью. И светом, который она за собой приносит...