МИД Франции призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Франции призвал находящихся на Украине французских граждан покинуть страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте ведомства

С аналогичным требованием обратился МИД Австрии. Гражданам рекомендовано незамедлительно покинуть Украину за исключением ряда западных областей. Кроме того, издано предупреждение о поездках, за исключением Львова, Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Ранее к своим гражданам с призывом покинуть Украину обратились Госдепартамент США и британский Форин-офис.

Персонал представительства НАТО на Украине также переводят из Киева во Львов и Брюссель. Но офисы альянса продолжают работать, сообщили в пресс-центре информации документации НАТО.

На Западе продолжают нагнетать обстановку вокруг России, утверждая о сосредоточении большого количества войск на границе с Украиной. Президент Джо Байден заявил о якобы "неминуемом вторжении" России. Под пропагандистским прикрытием Киевские власти перебросили значительные силы на линию разграничения в Донбассе.

Усилились бомбардировки объектов инфраструктуры и жилых районов. В ДНР и ЛНР, опасаясь атаки ВСУ, издали распоряжение об эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста в Ростовскую область.