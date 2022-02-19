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19.02.2022 17:04
Рубрика: Власть

МИД назвал неприемлемыми слова Шольца о геноциде на Донбассе

Текст: Александр Саможнев

В МИД России заявили, что считают неприемлемыми высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвавшего смешными заявления о геноциде на Донбассе. С учетом исторического опыта, не немецкому руководству смеяться над этими вопросам, подчеркнули дипломаты.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - указали в МИД.

По данным Следственного комитета РФ, на территории ДНР и ЛНР в августе-октябре 2021 года были найдены пять стихийных массовых захоронений. Из них эксгумировали останки 295 гражданских лиц, среди которых были тела женщин разного возраста. Эти люди погибли "в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

СК РФ возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

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