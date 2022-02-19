На Донбассе объявлен набор добровольцев для защиты мирного населения

"В связи со сложившейся ситуаций на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также огромным количеством звонков и сообщений, поступающих в штаб СДД, Союз добровольцев Донбасса объявляет о формировании оперативного резерва добровольцев, желающих принять участие в защите мирного населения Донбасса" - говорится в сообщении.

При обращении в штаб союза добровольцев просят указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также имеется ли у человека воинско-учетная специальность и опыт участия в болевых действиях и вооруженных конфликтах.

Также отмечается, что материальное вознаграждение для добровольцев не предусмотрено.