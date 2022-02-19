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19.02.2022 19:06
Рубрика: В мире

Несмотря на обострение на Донбассе, киевляне живут трудной, но своей жизнью

Текст: Антон Сливко (Киев)
Включив телевизор, в очередной раз узнал, что на Украину вот-вот нападут. Отечественные каналы комментировали новости, особо не выбирая выражений. У всех на устах - Байден и его полуночная речь. По сути, он ничего нового не сказал, зато сделал это вовремя, как раз во время очередного обострения на Донбассе. Поскольку телевизору верить нельзя, предпочитаю другие источники.

В спальном районе центр общественной жизни - супермаркет. В "Сильпо", похоже, Байдену не поверили. В "Ашане" - тоже, и в АТБ. Во всяком случае, людям не до вторжения. Очередей нет, ценники по-прежнему кусаются. Киевляне недовольны новыми инициативами, внедренными в торговых сетях. Вместо запрещенных пластиковых пакетов покупателям предлагают биоразлагающиеся по 10 гривен за штуку.

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В последнее время резко подорожало практически все. Нарезной батон обойдется покупателю почти в 25 гривен, по московским меркам это будет 74 рубля. Килограмм огурцов - 6 долларов! Пенсионерка Валентина Степановна, уткнувшись в ценник, едва слышно возмущается: "Это надо же, чтобы огурец был в шесть раз дороже банана!"

- Говорите, война? Да мы без нее скоро загнемся…

Рядом банкомат. Никто к нему особо не ломится. "А что мне снимать? - говорит пенсионер Дмитрий Дмитриевич. - Пенсию получил позавчера, вот и снял. Все три тысячи гривен".

Крещатик сегодня пешеходный. Как и десять лет назад, с перерывом, конечно, на "революцию достоинства", главная улица украинской столицы предоставлена киевлянам и гостям столицы. Автомобилистам это не всегда нравилось, приходится наматывать круги, но в последнее время у них другие заботы. Таксист Василий, согласившийся добросить до Крещатика за 150 гривен, сетует на цены: "Сегодня на заправке - 37 гривен за литр, понимаете, это больше фунта стерлингов!".

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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О политике говорит сдержано. Мол, судите сами, какая-то возня. Нам с каждого утюга впаривают, что Россия вот-вот нападет, называют день и даже час, когда это случится, время проходит, а ничего нет.

- А это правда, что на улицах стало спокойнее, пробки исчезли?

- Да, в последние дни меньше автомобилей…

- Это связывают с тем, что опасаясь за свою безопасность, многие перебрались во Львов и Тернополь?

- Может, кто-то и выехал, но я вам еще раз про бензин говорю! Я с вас сколько взял? На четыре литра бензина? А больше вы и не дадите! Вот в чем вопрос!

Суббота выдалась солнечной, почти весна. Но людей на улице не так много, в воздухе чувствуется некая напряженность. У турагентства "Гамалия" оживленно беседует группа молодых людей. Речь идет о путешествиях.

Кстати, туристический пик в украинской столице неожиданно совпал с обострением ситуации на востоке страны.

Люди, у которых есть деньги, предпочитают переждать времена "вторжения" вдали от родных мест. "В дни психоза на прошлой неделе был всплеск спроса", - в интервью журналистам сказал глава Всеукраинской ассоциации туристических операторов и соучредитель компании "Гамалия" Игорь Голубаха.

И это при том, что февраль на туристическом рынке считается мертвым сезоном.

Обратно возвращался домой на метро. Кстати, для тех, кто не может себе позволить переждать "смуту" в теплых краях, власти широко рекламируют столичные бомбоубежища. Среди киевлян паники нет, но наиболее впечатлительные пакуют "тревожные чемоданчики". Особо преуспели в этом приезжие из западной части страны. Ярема, перебравшись в столицу из Львова, несколько дней искал бомбоубежище у своего дома, но по указанным адресам находились то пивбар, то ночной клуб, то тренировочный зал.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Вот и решил Ярема отдать предпочтение метро, о чем сообщил в социальных сетях. И это верно, потому что такой же точки зрения придерживается и столичный мэр Виталий Кличко. "В случае начала военной агрессии со стороны России в Киеве есть четкий план эвакуации населения", - сообщил Кличко. В случае "нападения" дверь метрополитена будет открыта в течение 10 минут. Позже внутрь не впустят никого. Будут размещать людей прямо на перроне. При критической необходимости даже в туннелях. В них также есть туалеты и вентиляция.

Правда, когда я вопрос об этом задал дежурной по станции "Майдан Независимости", девушка посмотрела на меня как на ненормального.

Говорят, в столице, а также в других городах и селах на случай, если вторжения все-таки не удастся избежать, полным ходом идет формирования подразделений территориальной обороны, которые будут всеми силами противостоять врагу. Известный телеведущий Данило Яневский разместил в сетях пост, строки из которого позволю себе процитировать: "Сегодня записался в Бучанский батальон теробороны, один из 150 созданных в стране… Все спокойны, уверены, много знакомых между собой. Кто-то смотрел на меня с удивлением: "Вы тоже здесь?" .Для таких как я два варианта службы: "резервист" или "участник добровольного формирования".

Данилу за шестьдесят, и он будет отражать атаку, если все-таки нападут. А я по дороге завернул в храм Пресвятой Богородицы, где как раз завершал службу знакомый отец Николай. Прихожане молились о недопущении войны. К иконе Богородицы я поставил свечку.

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