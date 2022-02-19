Опрос: Качество продуктов беспокоит россиян больше, чем цена

Почти половина покупателей - 41% - при выборе продуктов питания чаще следят за качеством, чем ценой товара. Также они отдают предпочтение натуральности продукта. Правда, 28% сначала обращают внимание на доступность цены, 12% считают самым важным показателем вкусовые характеристики продукта. Таковы ключевые итоги опроса Россельхозбанка, проведенного по заказу РИА Новости.

При этом, около 60% участников опроса заметили, что отечественные продукты не уступают по качеству иностранным, треть - 33% и вовсе убеждены, что российские продукты натуральнее и качественнее импортных. Лишь 6% выбирают продукты в основном зарубежного производства.

Смещение приоритетов в пользу отечественных продуктов питания, по мнению организаторов опроса, произошло как за счет программы импортозамещения, так и за счет пандемии и последовавших ограничений. "Здоровый образ жизни и его поддержание закрепили свои позиции и стали неотъемлемой частью стиля жизни большинства", - констатируют социологи.

Для 44% опрошенных основой здорового питания стали фермерские продукты. 29% признают, что им натуральные продукты найти трудно, а 27% сказали о том, что для них здоровое питание означает отказ от фастфуда.

По итогам опроса, 41% предпочитают покупки продуктов в сетевых супермаркетах шаговой доступности. 26% все же выбирают, то, что дальше, но дешевле - рынки и ярмарки выходного дня. Гипермаркеты могут себе позволить 23%, а в несетевые продуктовые магазины ходят 10% участников исследования.