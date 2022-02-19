Полет МиГ-31К с "Кинжалом" над Средиземным морем показали на видео

Появилось видео полета сверхзвукового перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал" на внешней подвеске. Самолет поднялся в воздух с авиабазы Хмеймим в Сирии и выполнил полет над Средиземным морем.

"Кинжал" в сирийском небе уже второй раз. Впервые он был здесь летом прошлого года, сообщил телеканал "Звезда". В ролике присутствуют и другие интересные образцы авиационного вооружения. Дальний ракетоносец Ту-22М3 выполнил полет с новой ракетой Х-32 из своего арсенала.

А истребители Су-30СМ морской авиации ВМФ России отработали дозаправку в воздухе. Им ассистировал летающий танкер Ил-78.