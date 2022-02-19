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19.02.2022,  
13:49
Текст:  Антон Валагин

Полет МиГ-31К с "Кинжалом" над Средиземным морем показали на видео

Появилось видео полета сверхзвукового перехватчика МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Х-47 "Кинжал" на внешней подвеске. Самолет поднялся в воздух с авиабазы Хмеймим в Сирии и выполнил полет над Средиземным морем.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Кинжал" в сирийском небе уже второй раз. Впервые он был здесь летом прошлого года, сообщил телеканал "Звезда". В ролике присутствуют и другие интересные образцы авиационного вооружения. Дальний ракетоносец Ту-22М3 выполнил полет с новой ракетой Х-32 из своего арсенала.

А истребители Су-30СМ морской авиации ВМФ России отработали дозаправку в воздухе. Им ассистировал летающий танкер Ил-78.

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Фото: Sigmalive / youtube.com
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