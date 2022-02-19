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19.02.2022 06:18
Рубрика: Власть

Посольство РФ отвергло заявления о причастности России к кибератакам на Украине

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам, в которых ее обвиняют американские власти. С таким заявлением выступило посольство РФ в США.

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Так российские дипломаты отреагировали на слова советника президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер. Она утверждала, что Россия якобы ответственна за кибератаки на украинские банки, которые были совершены на этой неделе, передает РИА Новости.

Дипломаты категорически отвергли безосновательные заявления администрации США и отметили, что российская сторона не имеет никакого отношения к упомянутым событиям. Россия никогда не проводила и не проводит "злонамеренных" операций в виртуальном пространстве, подчеркнули дипломаты в Twitter.

В посольстве также назвали заявления Нойбергер откровенно антироссийскими.

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