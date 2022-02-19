Путин дал старт учениям стратегических сил

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Начались учения сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет. Старт маневрам дал президент. Об этом сообщил в ответ на вопрос РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко наблюдает за учебными пусками баллистических ракет из ситуационного центра.
Учения - плановые, сообщили в Минобороны. В них участвуют Воздушно-космические силы, силы и средства Южного военного округа, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.