Путин и Лукашенко принимают участие в учениях ядерной триады

Президент России Владимир Путин дал старт из Кремля плановым учениям сил стратегического сдерживания. Вместе с российским президентом за учениями также наблюдает президент Беларуси Александр Лукашенко.
Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил по видеосвязи о ходе учений.
"Сегодня под вашим руководством проходит учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управлениями ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операций стратегических наступательных сил", - рассказал он.
Ранее Путин подчеркивал, что учения России и Беларуси имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают.