Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна

Президент России Владимир Путин направил телеграмму королю Испании Фелипе VI со словами соболезнования по поводу гибели экипажа рыболовецкого судна.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжёлый час", - говорится в тексте телеграммы, размещенной на сайте Кремля.

Напомним, рыболовецкое судно Villa de Pitanxo под испанским флагом затонуло в 450 километрах от канадского острова Ньюфаундленд. На борту находились 24 человека. Спасти удалось лишь троих.