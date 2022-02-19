Московские врачи выехали в девять регионов для помощи в борьбе с COVID-19

Девять бригад столичных врачей отправились в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. В их составе 56 специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперштаба Москвы Анастасия Ракова. Она рассказала:

"В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. Мы стараемся подготовить систему здравоохранения к любому развитию эпидемиологической ситуации и быстро адаптируем ее исходя из складывающихся условий. Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках".

В бригадах врачи ведущих лечебных учреждений Москвы: НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени О.М. Филатова, имени Ф.И. Иноземцева, имени М.П. Кончаловского, имени Е.О. Мухина, имени В.П. Демихова, имени В.В. Виноградова, имени С.С. Юдина, имени Л.А. Ворохобова, имени И.В. Давыдовского, ММКЦ Коммунарка, инфекционных клинических больниц №1 и №2, Госпиталя для ветеранов войн №3 и городской больницы №13. В составе бригад врачи детских стационаров: городской больницы имени З.А. Башляевой, имени Г.Н. Сперанского, имени Н.Ф. Филатова, святого Владимира и детской инфекционной больницы №6. А также главные врачи и сотрудники столичных поликлиник: ГП №2, ДЦ №3, ДЦ №5, ГП №6, ГП №68, КДП №121, ГП №191 и ГП №219. В составе каждой бригады специалисты различных профилей - инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры, эпидемиологи.

Они выедут в Курскую, Саратовскую и Амурскую области, в Чувашскую Республику, Республику Северная Осетия-Алания, Забайкальский край, Алтайский край, Нижний Новгород и Республику Крым. В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе бригада будет оказывать консультативно-диагностическую помощь.

Это уже не первый выезд московских врачей во время пандемии. Более 250 специалистов московских медицинских организаций посетили 14 регионов. Они выезжали в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Тыву, Удмуртию, в Ханты-Мансийск, Забайкальский и Камчатский края, Владимирскую, Псковскую области и другие регионы, а также в Узбекистан и Казахстан. Столичные специалисты оценивали обстановку в регионе и оказывали консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц.