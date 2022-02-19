Орловская область готова принять первых 500 беженцев из Донбасса. Об этом заявил "РГ" глава региона Андрей Клычков.

- Орловская область подтвердила возможность принять и разместить беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, - отметил он. - Мы направили уведомление о размещении 500 первых беженцев, уже прошли с нашим участием заседания КЧС в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что в регионе будет создан штаб, координирующий ситуацию с приемом и размещением беженцев, и совсем скоро официально утвердят места для временного проживания людей: они выбраны как в непосредственно в Орле, так и в других муниципалитетах области. Глава региона подчеркнул, что надеется на участие в поддержке беженцев всех неравнодушных жителей области.