Под Тверью четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В Тверской области при пожаре в дачном доме погибли четыре человека, в том числе двое детей.

По информации прокуратуры Тверской области, сообщение о возгорании дачного дома в СНТ "Елочка" в Конаковском районе поступило около семи часов утра.

- В ходе тушения пожара обнаружены тела четырех человек, в том числе двух детей, - уточнили в надзорном ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники территориального отдела Следственного комитета РФ, МЧС и полиции. Кроме того, на место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления и следователь первого отдела по расследованию особо важных дел.

- Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося, жители соседних домов, изымаются необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение. Для определения точной причины смерти двух взрослых и двух детей, а также очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертизы, - рассказала официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Валерия Павлова.

По факту гибели людей следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).