Тульская область отправит гуманитарную помощь для беженцев

Новости

Канцлер Германии: Вступление Украины в НАТО "не стоит на повестке дня" в обозримом будущем 14:08
В европейских ПХГ осталось менее 5% от закачанного летом газа 14:03
Путин поздравил Большунова с 3 завоеванными золотыми медалями на ОИ 14:00
Время старта женской лыжной гонки на 30 км на Олимпиаде перенесли 13:54
Полет МиГ-31К с "Кинжалом" над Средиземным морем показали на видео 13:49
Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков 13:46
В ЛНР опровергли слухи о выходе Донбасса из Минских соглашений 13:43
Депутат Водолацкий: Размещение беженцев Донбасса планируют минимум на две недели 13:42
Путин дал старт учениям стратегических сил 13:39
Жена Большунова отреагировала на победу Александра в масс-старте: Мой король 13:26
Прибывшие из ДНР беженцы рассказали, как проходит эвакуация 13:18
Украинские военные обстреляли Докучаевск из минометов 13:15
В ЛНР призвали военнообязанных на мобилизационные пункты 12:54
Финальный эпизод учений "Союзная решимость" проходит на полигоне "Обуз-Лесновский" 12:54
Корреспонденты "РГ" побывали в лагере, где ждут беженцев из Донбасса 12:52
Глава ОКР Поздняков назвал Большунова королем лыж 12:51
МЧС: Беженцев обеспечат всем необходимым, и питанием, и средствами связи 12:42
Большунов вышел на награждение после масс-старта в золотой обуви 12:32
Голландская конькобежка Схаутен выиграла третье золото на Олимпиаде в Пекине 12:31
Большунов установил рекорд по числу медалей на одной Олимпиаде среди лыжников 12:23
Опрос: Качество продуктов беспокоит россиян больше, чем цена 12:20
Московские врачи выехали в девять регионов для помощи в борьбе с COVID-19 12:16
При пожаре на пароме Euroferry Olympia пропали без вести 11 человек 12:08
В Ростовской области разорвался снаряд 12:03
В ДНР остановили занятия во всех учебных учреждениях 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Задайте вопрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток
19.02.2022 14:15
Рубрика: Власть

Тульская область отправит гуманитарную помощь для беженцев

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Тульская область окажет поддержку жителям ДНР и ЛНР. Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба.

Тульская область, как регион, имеющий прямое транспортное сообщение с Ростовской, готовится принять беженцев. По словам министра труда и социального развития региона Андрея Филиппова, уже определились с размещением детей. На местных базах отдыха можно разместить порядка 500 детей. Также рассматриваются варианты размещения людей в учреждениях образования и социальной сферы, а также на объектах туристической инфраструктуры. Также минтруда региона прорабатывает перечень вакансий для беженцев. Аналогичная работа ведется во всех муниципалитетах .

Кроме того, Андрею Филиппову поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях.

Также правительство Тульской области по поручению главы региона Алексея Дюмина направит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. В ее составе - овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары, включая антисептики. Сейчас вырабатывается алгоритм сбора, упаковки транспортировки груза.

Орловская область готова принять первых 500 беженцев из Донбасса

К сбору гуманитарной помощи также присоединился депутатский корпус. Также сбор средств на приобретение гуманитарной помощи будет организован через Фонд развития Тульской области "Перспектива".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

Главное сегодня

Разведка ДНР добыла план наступления украинских силовиков
МЧС открыло горячую линию по беженцам из ЛДНР
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
Путин поговорит с Макроном по телефону 20 февраля
В Германии заявили, что посол Украины "потерял берега"
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД