Тульская область отправит гуманитарную помощь для беженцев

Тульская область окажет поддержку жителям ДНР и ЛНР. Такое решение было принято на совещании в региональном правительстве, сообщает пресс-служба.

Тульская область, как регион, имеющий прямое транспортное сообщение с Ростовской, готовится принять беженцев. По словам министра труда и социального развития региона Андрея Филиппова, уже определились с размещением детей. На местных базах отдыха можно разместить порядка 500 детей. Также рассматриваются варианты размещения людей в учреждениях образования и социальной сферы, а также на объектах туристической инфраструктуры. Также минтруда региона прорабатывает перечень вакансий для беженцев. Аналогичная работа ведется во всех муниципалитетах .

Кроме того, Андрею Филиппову поручено проработать перечень вакансий для прибывающих. Главам администраций муниципалитетов председатель правительства поручил подключиться к работе по всем направлениям на вверенных им территориях.

Также правительство Тульской области по поручению главы региона Алексея Дюмина направит в Ростовскую область гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. В ее составе - овощи, крупы, консервы, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары, включая антисептики. Сейчас вырабатывается алгоритм сбора, упаковки транспортировки груза.

К сбору гуманитарной помощи также присоединился депутатский корпус. Также сбор средств на приобретение гуманитарной помощи будет организован через Фонд развития Тульской области "Перспектива".