В метро Москвы поставили первые пиццематы

Новые автоматы готовят пиццу за три минуты. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Новые красные автоматы не разогревают пиццу, а готовят.

Как сообщает ведомство, внутри аппарата замешивается мука с водой. Раскатывается диск, на него выкладывается начинка. В инфракрасной печи она выпекается при температуре 380 градусов. Готовый продукт автомат выдаст в специальной коробке.

Первые такие автоматы появятся в переходу у станции "Пушкинская" и на международном автовокзале "Саларьево".

Работать автоматы будут круглосуточно.