В Подмосковье подготовят 1,5 тысячи мест для беженцев из Донбасса

Для беженцев из Донбасса в Московской области приготовят порядка 1,5 тысячи мест, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

Люди, вынужденные покинуть территорию ДНР и ЛНР, будут обеспечены всем необходимым. К местам временного размещения в Подмосковье их доставят автобусами "Мострансавто". При необходимости количество мест будет увеличено.

"Жители Подмосковья следят за ситуацией в Донбассе. И оставлять людей в беде - не в наших традициях. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку", - сказал Андрей Воробьев. Беженцев планируется разместить в санаториях, спортивных базах и детских лагерях.