Опытный МС-21-300 после испытаний вернулся из Якутска в Жуковский

Опытный МС-21-300 производства ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) завершил испытания в условиях низких отрицательных температур наружного воздуха в Якутске и вернулся на испытательную базу в Жуковский.

Как рассказали в ОАК, самолет и его системы тестировались с 23 января 2022 года при температуре ниже минус 30 °C в рамках работ по расширению сертификата типа. Перед каждым этапом МС-21-300 находился на открытом воздухе примерно 12 часов. Или, как говорят, "выхолаживался". Затем шли штатные процедуры подготовки к полету: заправка, включение систем, запуск маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки, прогрев самолета и т.д.

Заметим, что аэропорт Якутска активно используется в качестве уникального полигона для испытаний новой авиатехники в условиях особо низких температур. Так, за последние пять лет здесь тестировали свои машины Boeing, Казанский вертолетный завод, Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова.

Все системы МС-21-300 проверялись в комплексе. Специалисты уточняют: в Якутске была выполнена серия полетов продолжительностью до шести часов над различными, в том числе северными районами региона. Посадки преимущественно осуществлялись в темное время суток, когда "минусы" были самые низкие. На самолете выполнен целый ряд сложных режимов, в частности, проводились плановое отключение и запуск в полете одного из маршевых двигателей.

По словам гендиректора Корпорации "Иркут" Андрея Богинского, завершен важный этап испытаний по расширению сертификата типа на самолет МС-21-300. В этом году планируется активно испытывать самолет в различных регионах России и за рубежом, в том числе в условиях высокогорья, сильного бокового ветра и высоких температур.

Напомним: в рамках IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько вручил генеральному директору ОАК Юрию Слюсарю сертификат типа на самолет МС-21-300 и сертификат разработчика авиационной техники. Сертификат типа подтверждает соответствие самолета МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.