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19.02.2022 03:11
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске СУ СК подозревает главу МУП в подлоге и мошенничестве

Текст: Ольга Журман

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края, сообщила "РГ" пресс-служба ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Как полагает следствие, с 2017 по 2019 год, используя свое служебное положение, она подписала ряд официальных документов, в которые были внесены ложные сведения о зачислении, переводе и выпуске 32 детей в объединение, созданное центром. Дети не обучались и не посещали занятия, но это не помешало женщине установить себе дополнительную доплату за якобы выполненные ею работы в качестве педагога объединения, тем самым ввела в заблуждение сотрудников Управления образования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края. В итоге женщина незаконно получила свыше 200 тысяч рублей.

А в июне 2018 года она выдала находившийся на балансе центра катамаран педагогу для осуществления сплава по реке. Когда компания сплавлялась по реке Амгунь в неблагоприятных погодных условиях, катамаран перевернулся, и находившаяся на борту женщина погибла.

Обвиняемая не признала вину в инкриминируемых ей преступлениях. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения по существу.

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