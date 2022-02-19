Кировская область подготовит жилье и работу беженцам из ДНР и ЛНР

Кировская область предоставит жилье и работу беженцам из ДНР и ЛНР. Накануне регион выразил готовность принять эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, а сегодня губернатор Игорь Васильев пояснил, что уже делается для этого.

Пресс-служба правительства области сообщила об экстренном совещании, на котором обсудили потенциальные пункты размещения. По слова Васильева, в Кирове в сжатые сроки смогут принять 500 человек в здании учреждения социального обслуживания в новом развивающемся микрорайоне. Есть и другие резервы. В случае необходимости помещения подготовят в течение суток.

Кроме того, беженцам окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, добавил глава. Вопрос предоставления работы этим людям тоже будет решен.

В ближайшее время в регионе появится специальная рабочая группа, которая будет в оперативном режиме заниматься проблемами оказания помощи беженцам.