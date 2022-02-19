Назван суп, который помогает бороться с инфекцией

В период роста заболеваемости сезонными инфекциями санитарные врачи рекомендуют вспомнить о таком испытанном средстве, как куриный суп. Это блюдо не только заставляет желудок работать, но и затормаживает инфекционные процессы, помогает вылечить простудные заболевания.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, каждый вид супа полезен по-своему. Так, гороховый улучшает обмен веществ и помогает избавиться от лишних килограммов - благодаря тому, что хорошо усваивается и стимулирует перистальтику кишечника.

Тем, кто хочет похудеть, пойдет на пользу и овощной суп. Кроме того, он способствует очищению организма и активизирует обмен веществ.

А молочный суп в первую очередь рекомендуется есть детям и людям старшего поколения. Он содержит много аминокислот, белка и благоприятно действует на слизистую желудка.

В ведомстве напомнили, что все супы - это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. При такой термической обработке сохраняется больше полезных веществ, а белки лучше усваиваются. Первые блюда не только быстро насыщают, но и хорошо согревают, восстанавливают баланс жидкости, улучшают самочувствие и общий тонус и даже способствуют нормализации артериального давления.

Для того чтобы сохранить максимум пользы, в Роспотребнадзоре рекомендуют соблюдать простые правила. Суп следует варить на втором бульоне, а образовавшийся жир снимать. Готовьте на слабом огне, не накрывая кастрюлю крышкой. Солить нужно, когда вода начнет закипать. И обязательно используйте для супа травы и специи.