Нижегородцы направили первую партию гуманитарной помощи в Ростов

В субботу утром из Нижегородской области в Ростов отправились первые грузовики с гуманитарной помощью, предназначенной для эвакуированных жителей Донбасса. Это около 40 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, сообщает РИА Новости.

Губернатор Глеб Никитин уточнил, что регион постоянно находится на связи с правительством Ростовской области: местные власти пояснили, что в первую очередь беженцев нужно обеспечить горячим питанием. Среди прочего Нижегородская область направила макароны, крупы, консервы. Сейчас в регионе ведется сбор вещей и денежных средств.

В Нижегородской области создан оперативный штаб. Его задача - оценить, сколько людей из ДНР и ЛНР сможет принять регион в случае необходимости: для размещения будут задействованы гостиницы, санатории и прочие объекты.