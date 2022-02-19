Самарская область готова разместить беженцев из Донбасса

Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что регион готов принять эвакуированных из ДНР и ЛНР, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор сообщил также, что будут рассмотрены все возможности для оказания помощи прибывающим.

Эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась накануне вечером из-за обострения на фронте. Первым делом вывозят детей. Организованные колонны с первыми эвакуированными прибыли в Россию ночью. К утру 19 февраля на территорию Ростовской области выехали более шести тысяч человек.